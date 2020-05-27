В Карпатах снова, за несколько дней до лета, падает снег. В среду, 27 мая, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области ограничена видимость до 50 метров.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.



Уточняется, что утром на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -1°. Там дует северо-восточный ветер 11м/с. "Облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", - говорится в сообщении.





Напомним, за неделю до наступления лета гору Поп Иван Черногорский уже накрывало снегом. Мы публиковали фото заснеженных Карпат. В начале мая гору Поп Иван также накрыло снегом. 7 мая на температура воздуха там составляла -3 градуса.