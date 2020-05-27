Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого президент Владимир Зеленский назвал бандитом, подал против главы государства иск в Печерский районный суд Киева о защите чести и достоинства.

Видео, на котором адвокат городского головы Денис Цыпин стоит с документами на входе в суд опубликовано в Facebook.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - заявил правозащитник. Цыпин отметил, что иск подан на основании того, что Зеленский во время своей пресс-конференции с журналистами назвал Бондаренко "бандитом".

Ранее мы писали, что по словам президента, против мэра Черкасс возбуждено 19 уголовных дел.

Напомним, что недавно Бондаренко поблагодарил Зеленского за внимание, который тот оказывает ему в своих выступлениях.