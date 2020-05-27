В Киеве в субботу, 30 мая, откроются торгово-развлекательные центры, а также гостиницы, кроме хостелов. Такое решение 27 мая приняла Комиссия города по чрезвычайным ситуациям.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

"Сегодня Комиссия по ЧС приняла решение про открытие в столице ТРЦ без работы развлекательных зон. Торгово-развлекательные центры в Киеве с соблюдением санитарных норм откроют с субботы, 30 мая. Также с 30 мая могут начать работу и гостиницы, кроме хостелов", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, разработаны правила для гостиниц: масочный режим вне номеров, обязательное измерение температуры сотрудникам и постояльцам. Кроме того, в вестибюле одновременно может находиться не больше 1 человека на 10 квадратных метров. Рестораны в гостиницах смогут пока работать только на вынос.

Также Кличко сообщил, что решение касаемо работы заведений общепита Комиссия по ЧС примет отдельно.

Кличко о ТРЦ - с 12:00

Напомним, 1 июня в Киеве должны заработать детские сады, открыться пляжи и кладбища. Все это произойдет в рамках очередного этапа ослабления карантина.

Также мы писали, что 27 мая в Киеве впервые за сутки выздоровело больше людей с коронавирусом, чем заболело.