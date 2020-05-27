Противостояние генпрокурора Ирины Венедиктовой и Специализированной антикоррупционной прокуратуры набирает обороты после вчерашнего видеообращения, в котором Венедиктова обвинила руководство САП в бездействии.

Сегодня генпрокурор призвала сотрудников САП показать конкретные результаты работы - приговоры судов. Об этом Венедиктова написала на своей странице в соцсети, ответив таким образом на заявление главы САП Назара Холодницкого о том, что он может опровергнуть каждое слово генпрокурора о бездействии его ведомства.

"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала в соцсети Венедиктова.

При этом она добавила, что не стоит искать оправданий, объяснений и ссылок на уважительные причины, потому что "оценку работы прокурора дает суд".

Ранее "Страна" писала о том, что прокуроры САП ответили на упреки Венедиктовой, заявив, что она не имеет права им указывать.

Также мы сообщали, что Венедиктова отчиталась за два месяца работы Генпрокурором, не упомянув дела Порошенко, Укроборонпрома и Стерненко.