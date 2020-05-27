В Винницкой области, вчера, 26 мая, неизвестные избили сотрудника райвоенкомата, капитана Михаила Голевского. Его обнаружили в бессознательном состоянии с телесными повреждениями, но спасти не удалось.

Об этом сообщает "Суспільне".

"На спецлинию 102 около семи часов утра местный житель сообщил о том, что он обнаружил мужчину в бессознательном состоянии в селе Чемерисы-Барские. Его госпитализировали в больницу, он не приходя в сознание от этих телесных повреждений скончался. Сейчас полиция, следователи и оперативники устанавливают личность причастного к совершению преступления", - рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

Военный комиссар Олег Винницкий добавил, что Голевской был неконфликтным человеком. В Барском военкомате он служил с декабря 2019 года. Он был женат, имеет двух дочерей.

Сообщается, что тело погибшего пока доставили в Могилев-Подольский, где проживают его родители. Завтра военнослужащего похоронят.

Отмечается, что полиция Винницкой области открыла уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Обстоятельства смерти выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Виннице зарезали бойца Нацгвардии. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

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