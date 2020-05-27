По состоянию на утро среды, 27 мая, число заразившихся коронавирусом в Киеве возросло до 2 739 человек, 29 новых пациентов с Covid-19 обнаружили в течение минувших суток.

Об этом в ходе брифинга 27 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, среди заразившихся в течение суток - четверо медики. За сутки в столице умерли трое человек с диагнозом Covid-19, всего зафиксировано 64 летальных случаев.

Среди пациентов, у которых коронавирус выявили в течение прошедших 24 часов, 12 женщин возрастом от 34 до 67 лет и девочка, которой 9 лет. А также 14 мужчин от 35 до 99 лет и двое мальчиков, которым 10 и 12 лет. В больницы отправили 10 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.

Выздоровело за сутки 44 человека, всего коронавирусус преодолели 442 жителя столицы.

"Хорошая новость: впервые с начала пандемии за сутки выздоровело больше людей, чем заболело", - сказал Кличко.

Отметим, что по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о 58 новых случаях коронавируса в Киеве, суточный прирост уменьшился вдвое.

Напомним, по состоянию на утро 27 мая общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 905 человек.

Также мы писали, что 1 июня в Киеве ожидается следующий этап смягчения карантина. Откроют спортзалы, пляжи, детские сады, разрешат посещать кладбища.