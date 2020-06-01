Сегодня 1 июня - первый день лета, долгожданного сезона, не уступающего весне по красоте цветущих растений. Июнь - это пробуждение природы, буйство красок и аромат роз, пионов и лилий.

Лето - сезон клубники и голубики, свежих овощей с грядки. Это летние грозы и начало отпусков. Это период с самыми длинными днями и короткими теплыми вечерами. Вечеринки с охлаждающими коктейлями и романтичные свидания. Посиделки с песнями у костра, семейные пикники и сплавы на байдарках по реке.

Передать радость летнего настроения друзьям и родным можно, отправив открытку с приятным пожеланием. Пусть это лето станет самым радостным и запоминающимся в жизни каждого.

Прикольные поздравления 1 июня

Добро пожаловать в жаркое лето! Пусть будут солнечными дни и море позитива!

Желаю тебе такого лета, чтоб было не до интернета!

На проблемы смело плюнь, за окном уже июнь!

Желаю шашлычного настроения! С первым днем лета!

Нехай літо дарує гарний настрій, корисні фрукти, бронзовий загар і квітковий аромат!

Поздравления с началом лета в смс

Поздравляю с началом лета! Самого клёвого времени!

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Вот и лето приле-лето! С первым июня, пусть энергии хватит на все лето!

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С 1 июня! Всегда отличной погоды и летнего настроения!

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Отличного лета и самых незабываемых приключений!

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Мой любимый и дорогой дружочек, с самым здоровским тебя сезоном - с теплым летом!

Красивые открытки с началом лета

С первым днем лета! Пусть оно играет яркими красками: белые облака на синем небе, прозрачное море и яркое солнце.

Холодный май уже остался прошлом,

И первый летний день настал.

Пусть он будет самым теплым

И веселым самым днем.

Бажаю полуничного настрою, різнокольорових дощів, креативних ідей, сонячних одягу і літнього божевілля. Нехай азарт, драйв і веселощі не покидають тебе все літо! Нехай воно буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!

Пусть первый летний день дарит тепло,

А аромат цветочный уносит в мечты далеко.

Поздравления с началом лета в прозе

Лета никогда не бывает много! Пусть оно дарит яркие эмоции и много счастливых дней. Пусть 1 июня станет веселым стартом для интересных путешествий, прекрасных встреч и красочных мечтаний.

Пусть в душе всегда будет летнее настроение. Наконец-то наступили теплые деньки, которые обязательно станут веселыми, красивыми, счастливыми и самыми сладкими в году!

Желаю шального настроения и всяческого везения, а еще много друзей, чтобы весело встретить лето!

Желаю лето провести легко и позитивно, осуществить хоть одну заветную мечту и набраться самых ярких впечатлений от прекрасных событий, чтобы хватило до следующего лета!

Поздравляю с летом, пусть ярко сверкает солнце, будут нежные летние дни, сочные луговые травы и ароматные блюда на костре, а еще много душевных встреч, ласкового морского прибоя и абсолютного счастья!

Мы так долго ждали наше лето! Пусть оно ворвется в нашу жизнь несчетным количеством счастливых дней и ночей, алыми зорьками и рассветами, пусть будет в избытке добра и света! С самой прекрасной летней порой!

Вот и лето пришло! Желаю провести его в веселой компании, запомнить каждое счастливое мгновение прогулок, моря и шашлыков. Пусть будут еще горы и каждый день наполняется светом!

С первым июня, пусть каждый последующий день лета будет красочным! Желаю, чтобы лето пролетело в активном отдыхе. Набраться бодрого настроения и запастись жизненными силами!

Ура-ура! За окошком первый день лета, а это значит пора делиться солнечным настроением, заряжать окружающих весельем и проводить вместе много романтических закатов и рассветов, любоваться сочной зеленью и цветочными полянами. Пусть лето подарит много воспоминаний!

Весне на прощанье пропели капели, сегодня первый день лета настал наконец!

Желаю много солнечного света, теплого песка, длинного отпуска, сладкого лимонада и нежного морского шума!

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