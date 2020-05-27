Под Никополем возле обрушившегося под весом фуры моста через залив Каховского водохранилища закончили монтаж понтонной переправы. Сегодня планируют завершить укладку на нее асфальтного покрытия. Как сообщил на своей странице в соцсети глава Днепропетровской ОГА, Александр Бондаренко, работы по возведению понтонного моста завершились вечером 26 мая.

"Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли", - написал Бондаренко.

По его словам, в среду планируют закончить укладку асфальта на понтон и стыковку наземных подъездов с переправой.

"Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - добавил Бондаренко.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста, который является частью трассы Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье. Вместе с частью моста в залив провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.

Также мы сообщали, что модель из Днепра устроила секси-фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем.