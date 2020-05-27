Возле рухнувшего во время пресс-конференции Зеленского моста смонтировали понтонную переправу
Под Никополем возле обрушившегося под весом фуры моста через залив Каховского водохранилища закончили монтаж понтонной переправы. Сегодня планируют завершить укладку на нее асфальтного покрытия. Как сообщил на своей странице в соцсети глава Днепропетровской ОГА, Александр Бондаренко, работы по возведению понтонного моста завершились вечером 26 мая.
"Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли", - написал Бондаренко.
По его словам, в среду планируют закончить укладку асфальта на понтон и стыковку наземных подъездов с переправой.
"Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - добавил Бондаренко.
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста, который является частью трассы Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье. Вместе с частью моста в залив провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.
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