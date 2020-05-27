С сегодняшнего дня возобновили работу кассы "Укрзализныци" на территории железнодорожных вокзалов. В компании обещают не обслуживать тех, кто пришел купить билет без маски.

Об этом в среду, 27 мая, рассказал и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами", - заявил чиновник.

Кроме того в компании сообщили, что пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.

Напомним, что на сегодняшний день перевозчик открыл продажу билетов на 14 направлений.

Ранее мы рассказывали, почему "Укрзализныця" будет продавать лишь половину билетов на большинство поездов в Украине.