"Укрзализныця" открыла кассы в ЖД-вокзалах. Люди без масок билеты не получат. Фото: Facebook

С сегодняшнего дня возобновили работу кассы "Укрзализныци" на территории железнодорожных вокзалов. В компании обещают не обслуживать тех, кто пришел купить билет без маски.

Об этом в среду, 27 мая, рассказал и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами", - заявил чиновник.

Кроме того в компании сообщили, что пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.

"Укрзализныця" открыла кассы. Скриншот: Укрзализныця в Фейсбук

Напомним, что на сегодняшний день перевозчик открыл продажу билетов на 14 направлений.

Ранее мы рассказывали, почему "Укрзализныця" будет продавать лишь половину билетов на большинство поездов в Украине.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться