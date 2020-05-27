В полицейское отделение Кагарлыка, где стражи порядка избивали и насиловали женщину, потерпевшую обманом заманил ее сосед. Сейчас он находится в розыске.

Об этом во вторник, 26 мая, рассказал адвокат жертвы Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, человеком, который привез потерпевшую к полицейским на автомобиле марки "Opel", оказался 39-летний сосед, который находится в разводе и воспитывает троих детей.

"Привез девушку на Опеле сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции будто бы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске", - сообщил адвокат.

Кроме того, полицейский, которого Мельниченко назвал "дядя Коля", ранее домагался жертвы происшествия.

"Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера (9 часов в сумме - Ред.). Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую. Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил...", - добавил адвокат.

Также по словам Мельниченко, потерпевшая одна воспитывает 5-летнюю дочь, которая больна ДЦП.

Напомним, что "Страна" подробно писала о зверских пытках в кагарлыкском отделении полиции в ночь с 23 на 24 мая.

Ранее мы писали, что одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.