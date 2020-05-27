Здание отделения прокуратуры в Каховке (Херсонская область) вспыхнуло после того, как неизвестные бросили в него "коктейль Молотова". Инцидент произошел в среду, 27 мая, около 5:00. Сейчас полиция устанавливает причастных к поджогу злоумышленников. Об этом говорится в сообщении на странице Полиции Херсонской области в соцсети.

"Сегодня около пяти часов утра… пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар… При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. В качесте основной версии следствие рассматривает связь с профессиональной деятельностью прокуроров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье в дом "слуги народа" бросили "коктейль Молотова".

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