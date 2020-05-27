На третий день работы киевского метро, в среду, 27 мая, после снятия карантинных ограничений, количество людей существенно увеличилось по сравнению с первым и вторым днем его работы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На станции "Дворец Спорта" сегодня людей в метро значительно больше, чем в первые дни работы. Все пассажиры придерживаются санитарных норм и едут в масках, но дистанцию между собой никто не соблюдает.

Станция метро "Печерск" в Киеве

Станция метро "Дворец Спорта" в Киеве

Напомним, позавчера в Киеве и Харькове после двухмесячного карантина открылось метро. Как мы писали, всего подземки обоих городов за время простоя получили убыток в 780 миллионов гривен.