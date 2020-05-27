Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Вооруженных Силах Украины. От болезни скончался военнослужащий во Львовской области. COVID-19 у него выявили уже посмертно. Мужчина плохо себя чувствовал с 11 мая, через неделю он обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района, где экспресс-тест показал отрицательный результат.

"Больной получал необходимое лечение, но 22 мая с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен в Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого у работника ВС Украины подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 посмертно", - говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в соцсети.

Также уточняется, что за минувшие сутки в ВСУ было зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. А по состоянию на 7:00 27 мая в Вооруженных Силах Украины коронавирус был выявлен у 162 военных. Сейчас болеют 57 человек, выздоровели - 102, скончались - 3. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 287 человек.

"В учреждениях здравоохранения находятся двое военнослужащих (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ"). Еще один военнослужащий (Киевская область) находится на амбулаторном лечении. На 27 мая 2020 года запланирована госпитализация в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - добавили в командовании.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус прорвался в зону ООС.

Также мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксирована новая вспышка коронавируса. Заболели 14 бойцов.