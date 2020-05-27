С 1 июня в Украине запустят первые поезда после карантинных ограничений. Первыми в списке стали 14 направлений в области, где перешли на очередные этапы выхода из карантина. "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов онлайн и в кассах.

Выяснили, как и куда будут курсировать поезда в условиях адаптивного карантина, который действует до 22 июня.

Какие направления откроют первыми

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов Интерсити+ с 1 июня.

Поезд №721/722 Киев-Харьков отправляется в 6:45, прибывает в 11:31.

Поезд №726/725 Киев-Харьков отправляется в 18:02, прибывает в 22:47.

Поезд №763/764 Киев-Одесса отправляется в 16:30, прибывает в 23:44.

Поезд №711/712 Киев-Константиновка отправляется в 06:12, прибывает в 12:46.

Поезд №740/739 Киев-Кривой Рог отправляется в 17:22, прибывает в 23:09.

А также еще девять поездов дальнего следования.

Поезд №8/7 Одесса-Харьков отправляется 2 июня в 22:40, прибывает в 10:05.

Поезд №20/19 Лисичанск-Киев отправляется 2 июня в 20:30, прибывает в 08:46.

Поезд №53/54 Днепр-Одесса отправляется 1 июня в 19:10, прибывает в 06:28.

Поезд №63/64 Харьков-Киев отправляется 1 июня в 23:12, прибывает в 06:09.

Поезд №105/106 Киев-Одесса отправляется 2 июня в 21:15, прибывает в 05:59.

Поезд №791/792 Киев-Кременчуг отправляется 2 июня в 17:42, прибывает в 23:08.

Поезд №81/82 Харьков-Новоалексеевка отправляется 2 июня в 23:34, прибывает в 07:05.

Поезд №125/126 Киев-Константиновка отправляется 1 июня в 22:20, прибывает в 10:05.

Поезд №10/9 Киев-Мариуполь отправляется 2 июня в 19:03, прибывает в 09:47.

Цены на билеты

Поезд №721/722 Киев-Харьков. Места первого класса стоят 903,59 грн, билеты во второй класс - 374,85 грн.

Поезд №726/725 Киев-Харьков. Билеты в первый класс 903,59 грн, во второй - 374,85 грн.

Поезд №763/764 Киев-Одесса. Первый класс - 1123,50 грн, второй класс - 464,13 грн и 412,54 грн.

Поезд №711/712 Киев-Константиновка. Первый класс - 1123,50 грн, второй класс - 464,13 грн.

Поезд №740/739 Киев-Кривой Рог. Первый класс -532,22 грн, второй - 304,76 грн.

Поезд №8/7 Одесса-Харьков. Люкс стоит 1563,86 грн, купе - 645,83 грн.

Поезд №20/19 Лисичанск-Киев. Люкс - 1317,38 грн, купе - 550,69 грн.

Поезд №53/54 Днепр-Одесса. Люкс - 1296,75 грн, купе - 541,59 грн.

Поезд №63/64 Харьков-Киев. Люкс - 1389,10 грн, купе - 576,07 грн.

Поезд №105/106 Киев-Одесса. Люкс - 1462,07 грн, купе - 604,79 грн.

Поезд №791/792 Киев-Кременчуг. Купе - 380,50 грн.

Поезд №81/82 Харьков-Новоалексеевка. Люкс -1063,08 грн, купе - 450,81 грн.

Поезд №125/126 Киев-Константиновка. Люкс - 1360,07 грн, купе - 565,54 грн, плацкарт - 311,73 грн.

Поезд №10/9 Киев-Мариуполь. Люкс - 1971,54 грн, купе - 805,96 грн, плацкарт - 429,38 грн.

Новые правила путешествия поездами

Согласно постановлению Кабмина №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах (исключение составляет только поезд №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест). Билеты до 27 мая можно было приобрести только онлайн. С 27 мая открыли продажу билетов через железнодорожные кассы.

Пассажиров будут пропускать в поезда исключительно в защитных масках. Во время проверки билетов будет осуществляться проверка температуры пассажиров.

Также будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Мобильное приложение пока работать не будет, необходимо пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

Напомним, что внутреннее пассажирское сообщение было приостановлено с 18 марта из-за карантина.

Что происходит в первый день открытия касс

27 мая в Киеве начал работать Центральный жд вокзал. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Открыты два зала, для покупки и возврата билетов. У входа стоит полицейский, который следит за тем чтобы все были в масках.

Людей очень мало, многие пришли чтобы вернуть деньги за билет купленный до карантина.

Главных холл вокзала сейчас закрыт, его откроют 1 июня.

Кассир Нина рассказывает, что позвонили вчера вечером и сказали, сегодня выходить на работу, а так бы она не знала: "Раньше нам говорили, что мы до 12 июня работать не будем, а видите как получилось, но это и хорошо".