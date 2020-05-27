Авиасообщение в Украине могут возобновить уже с 15 июня. Это произойдет при условии позитивной динамики относительно заболеваемости коронавирусом. Также непременным условием станет двухнедельная самоизоляция всех прибывающих в Украину. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать - на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно возобновиться, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Дій вдома", и пробыть в самоизоляции 14 дней", - объяснил Степанов.

Напомним, по данным на утро 27 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 905 человек.

Также мы сообщали, что опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 26 мая.