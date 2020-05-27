Несмотря на то, что "Укрзализныця" уже позволила купить билеты на 14 направлений, воспользоваться услугами перевозчика смогут не все. Если поезд следует из или в регион, где карантин еще не ослаблен, то в продажу поступит лишь 50% билетов на это направление. Посадка в поезд на транзитных станциях, которые находятся в населенных пунктах с плохой эпидемиологической ситуацией совершаться не будет вовсе.

Об этом в среду, 27 мая, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

Например поезда №711/712 Киев-Константиновка может быть заполнен лишь наполовину, так как и в столице и в Донецкой области ситуация с коронавирусом не соответствует критериям Кабмина, для ослабления карантина. В Киеве слишком высокий показатель инцидентности (15,30 при максимальном 12), а в Донецкой области малое количество тестирований на коронавирус (8,32 на 100 000 населения при минимальных 12) (по состоянию на 22 мая).

Данные по Донецкой области и Киеву по состоянию на 22 мая (Центр общественного здоровья)

Таким образом, все поезда, которые следуют в Киев, Волынскую, Донецкую, Закарпатскую, Киевскую, Луганскую, Полтавскую, Ровненскую, и Черновицкую области будут заполнены на 50%. А вот на поезд №8/7 направления Одесса-Харьков доступны к продаже 100% билетов, так как эпидемиологическая ситуация в соответствующих регионах соответствует требованиям правительства.

Напомним, что вчера открылась продажа билетов на поезда в Киев, Харьков, Константиновку и другие города.

А сегодня для пассажиров стали доступны еще 9 направлений.