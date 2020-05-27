С 1 июня в Украине должен вступить в силу третий этап выхода из карантина, в тех областях, которые попадают под критерии Минздрава. Обещают открыть спортзалы, пустить первые пассажирские поезда и электрички, межобластные автобусы.

Собрали информацию, что изменится по карантину с 1 июня.

Поезда и другой транспорт

С 1 июня планируют запустить первые 14 поездов:

№721/722 Киев-Харьков

№726/725 Киев-Харьков

№763/764 Киев-Одесса

№105/106 Киев-Одесса

№711/712 Киев-Константиновка

№125/126 Киев-Константиновка

№740/739 Киев-Кривой Рог

№8/7 Одесса-Харьков

№20/19 Лисичанск-Киев

№53 /54 Днепр-Одесса

№63/64 Харьков-Киев

№791/792 Киев -Кременчуг

№81/82 Харьков-Новоалексеевка

№10/9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабмина продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.

Железнодорожные кассы заработали с 27 мая. Также купить билеты можно онлайн. через сайт "Укрзализницы". А вот мобильное приложение пока не будет работать.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках, а при проверке билетов им будут измерять температуру тела.

С 1 июня должны пустить пригородные электрички. А в Киеве обещают возобновить работу городской электрички.

Также возобновят работу межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом с условием 50% свободных мест, если перевозки будут в регион, где нет ослабления противоэпидемических мероприятий.

Сессия в вузах

С 1 июня в высших учебных учреждениях Украины могут разрешить проводить экзаменационные сессии в группах не более 10 человек. Но все будет зависеть от каждой отдельного региона, поскольку прежде решение об очередном этапе выхода из карантина должно быть принято областной комиссией ТЭБ и ЧС.

В остальных учреждениях высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.

Спортзалы, бассейны и пляжи

Новый этап ослабления карантина предполагает, что с 1 июня заработают спортзалы и бассейны. В ближайшее время на сайте министерства здравоохранения будут размещены рекомендации относительно противоэпидемических норм. Они должны будут соблюдаться в случае, если владелец решит открыться.

При этом в Киеве власти сообщали. что, если спортивные комплексы, залы и фитнес-центры и откроются, то без бассейнов. Также откроют пляжи и зоны отдыха у водоемов.

Детские сады

Несмотря на то, что детсады разрешили открыть с 25 мая, в тех регионах, где сняли второй этап карантина, на деле в большинстве областей завили об их открытии с 1 июня. С 25 мая дошкольные учреждения открыли для сотрудников и готовили к приему детей в соответствии с правилами Минздрава.

Детям на входе будут мерить измерять температуру, если она выше 37,2, то в садик не допустят. Запрещено использовать мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом. Твердое мыло должны заменить на жидкое. Вместо многоразовых полотенец предписали использовать одноразовые бумажные. Мероприятия проводить без зрителей и не больше одной группы. При этом дети будут находиться в помещении без масок.