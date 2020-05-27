Избирательная компания в США не помешает принять быстрое решение о введении новых санкций против России за строительство магистрального газопровода через Балтийское море "Северный поток - 2". Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Handelsblatt, пишет DW.

По словам американского дипломата, на днях он встретился с сенаторами и конгрессменами США и выяснил, что дальнейшие штрафные меры "находят одобрение среди всех партий". При этом посол не уточнил, в чем заключаются возможные санкции. По версии издания, речь может идти о мерах в адрес фирм, обслуживающих газопровод, или компаний, которые будут принимать поступающий из России газ.

Также Гренелл призвал федеральное правительство Германии переосмыслить свою политику в отношении России и "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.

В свою очередь, официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американской стороны.

"Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстратерриториальными, то есть противоречащими международному праву, санкциями", - заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

Известно, что газопровод прокладывают по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. Но США и ряд европейских государств выступают против сооружения нового газопровода, который, по их мнению, усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

В настоящее время работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США против европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года и предусматривающих запрет представителям этих компаний на въезд в США, а также заморозку любых активов на территории страны.

После этого глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что газопровод будет завершен до конца 2020 года и указал, что для окончания строительства можно задействовать судно "Академик Черский". В начале мая судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.

Ранее "Страна" писала о том, что в Бундестаге пообещали, что достроят "Северный поток-2" несмотря ни на что.