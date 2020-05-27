Бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который был уволен экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой в прошлом году, стал адвокатом.

Об этом гласит информация с сайта Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Так, по данным организации, Матиос стал адвокатом совсем недавно - 15 мая этого года. Решение о выдаче бывшему чиновнику соответствующей лицензии принимал Совет адвокатов Волынской области. При этом свою карьеру Матиос планирует строить в городе Луцк. Там, по адресу ул. Грушевского, 4А находится его новое рабочее место.

Матиос стал адвокатом. Скриншот: Национальная ассоциация адвокатов Украины

Напомним, что после активной деятельности Матиоса на посту Главного военного прокурора украинское радио "Вести" прекратило свое полноценное вещание.

Ранее мы писали, что военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал на своей странице в соцсети картину, на которой он в образе казака курит трубку на берегу священной для каждого индуса реки.