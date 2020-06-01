По данным украинских синоптиков, это лето будет теплым и дождливым. Собрали прогноз погоды на июнь и на все лето от украинских синоптиков. А также, какой будет погода на Троицу.

Погода в июне

По данным Gismeteo, июнь будет дождливым. Самой прохладной будет первая неделя: от +13 до +24. На Троицу в Киеве возможны осадки, воздух прогреется до +24.

Дожди в столице будут идти и на второй неделе июня. При этом днем потеплеет до +21...+25.

С 15 числа и до конца июня потеплеет до +27...+32. Временами будут идти дожди.

Погода летом

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что лето начнется в первых числах июня. Начиная с 5 июня, температура начнет повышаться до +25 и выше.

Также он добавил, этим летом будут грозовые ливни, местами выпадет град. И что затянувшиеся дожди - это хорошо, поскольку до этого был очень сухой период.

По его словам, сначала дожди уйдут из центральных и южных областей, потом солнце выглянет на севере и западе. При этом успеют пройти сильные дожди с большим количеством осадков от 15 до 30 мм в сутки.

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