Предлагаем гороскоп на четверг, 28 мая, для всех знаков Зодиака. Сегодня хороший день для энергичных занятий и неотложных дел. При этом лучше не рисковать и не поддаваться авантюризму.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам лучше провести день с тем, кто разделяет ваше стремление к независимости. Это может быть ваш любимый человек или компания близких, помогающих вам преодолевать трудности на пути к цели.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцы как никогда могут увлечься эстетикой. Вам захочется видеть красоту в окружающем мире, в природе и людях. Направьте вектор изменений на себя самого: посетите парикмахерскую, салон или воспользуйтесь услугами стилиста.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам можно посвятить день культурным интересам. Выбирайте то, что вам ближе (музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр или танец) и отправляйтесь навстречу приключениям. У вас есть отличная возможность получить приятные впечатления.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Ракам лучше посвятить время поддержанию уюта в доме. Выстраивайте доверительные отношения с близкими, ведь комфорт зачастую зависит именно от вас. В гостях постарайтесь отнестись с уважением к привычкам владельцев дома. Помимо семейных мероприятий, можно заняться работой на приусадебном участке.

Лев (23.07 - 23.08)

Звезды советуют Львам заняться финансами и обратить внимание на детали, которые помогут вашему успеху. День прекрасно подходит для того, чтобы избавиться от ложных сомнений и страхов. Посвятите время выгодным контактам и полезным тратам.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы могут сегодня смело использовать подсказки, которые будет давать интуиция. Посвятите день чтению, планированию летних поездок, изучению психологии. Возможно, вы сможете взглянуть по-новому на ближайший круг знакомых.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов выпадает удачный день, когда можно наверстать нечто важное. Вполне вероятны сегодня романтические свидания, неожиданные подарки, знаки внимания и совместные поездки в приятной компании.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионам необходимо держать в голове важную мысль о том, что ваша работа - это инвестиция в будущее. Подходите к задачам ответственно и не забывайте смотреть шире на тривиальные вещи. Тщательная отработка деталей в вашем деле важна как никогда.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам важно помнить о важности быть тактичными и соблюдать правила этикета в компании или с близкими. Помните, что самый обычный разговор может иметь романтичный, дружеский, нейтральный или командный оттенок. Выбирайте то, что важно для вас.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козерогам лучше отказаться от идеи устанавливать свои правила. Это чревато разногласиями и недопониманием, которые не приведут ни к чему хорошему. Важно соблюдать общепринятые нормы, учитывая все нюансы ситуации.

Водолей (21.01 - 20.02)

В этот день Водолеи смогут проявить широту мысли и свободу действий. Так представители знака укрепят впечатление о себе у окружающих. Период также подходит для развития романтических отношений или переговоров с иностранцами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваш сегодняшний успех будет зависеть от социального опыта и коммуникабельности. День будет полезным, если вы сможете честно поддерживать партнерскую игру и не будете ставить свои собственные интересы на первое место. Звезды советуют быть осторожными в платежах и при покупках.

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