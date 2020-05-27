"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов. Список направлений
"Укрзализныця" дополнила список поездов, на которые уже можно приобрести билеты онлайн. Так, для пассажиров стали доступны еще 9 направлений.
Об этом в среду, 27 мая, информирует пресс-служба компании.
Так, уже сейчас можно купить билеты на такие направления:
- №8/7 Одесса-Харьков
- №20/19 Лисичанск-Киев
- №53/54 Днепр-Одесса
- №63/64 Харьков-Киев
- №105/106 Киев-Одесса
- №791/792 Киев -Кременчуг
- №81/82 Харьков-Новоалексеевка
- №125/126 Киев-Константиновка
- №10/9 Киев-Мариуполь
Поезда будут курсировать начиная с 1 июня. Приобрести билеты можно на сайте "Укрзализныци".
Напомним, ранее в министерстве инфраструктуры подтверждали, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.
Ранее мы писали, что компания открыла продажу билетов на поезда из Киева, Харькова, Константиновки и других городов.
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