"Укрзализныця" дополнила список поездов, на которые уже можно приобрести билеты онлайн. Так, для пассажиров стали доступны еще 9 направлений.

Об этом в среду, 27 мая, информирует пресс-служба компании.

Так, уже сейчас можно купить билеты на такие направления:

№8/7 Одесса-Харьков

№20/19 Лисичанск-Киев

№53/54 Днепр-Одесса

№63/64 Харьков-Киев

№105/106 Киев-Одесса

№791/792 Киев -Кременчуг

№81/82 Харьков-Новоалексеевка

№125/126 Киев-Константиновка

№10/9 Киев-Мариуполь

Поезда будут курсировать начиная с 1 июня. Приобрести билеты можно на сайте "Укрзализныци".

Напомним, ранее в министерстве инфраструктуры подтверждали, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Ранее мы писали, что компания открыла продажу билетов на поезда из Киева, Харькова, Константиновки и других городов.