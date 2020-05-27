"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов. Список направлений. Фото: Facebook

"Укрзализныця" дополнила список поездов, на которые уже можно приобрести билеты онлайн. Так, для пассажиров стали доступны еще 9 направлений.

Об этом в среду, 27 мая, информирует пресс-служба компании.

Так, уже сейчас можно купить билеты на такие направления:

  • №8/7 Одесса-Харьков
  • №20/19 Лисичанск-Киев
  • №53/54 Днепр-Одесса
  • №63/64 Харьков-Киев
  • №105/106 Киев-Одесса
  • №791/792 Киев -Кременчуг
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка
  • №125/126 Киев-Константиновка
  • №10/9 Киев-Мариуполь

Поезда будут курсировать начиная с 1 июня. Приобрести билеты можно на сайте "Укрзализныци".

Напомним, ранее в министерстве инфраструктуры подтверждали, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Ранее мы писали, что компания открыла продажу билетов на поезда из Киева, Харькова, Константиновки и других городов.

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