Адвокаты обжалуют в суде "посмертное" подозрение Ивану Кузнецову, который погиб в Одессе 24 мая 2018 года от рук радикала Сергея Стерненко. Об этом в своем телеграм-канале написал известный юрист Андрей Портнов.

"Информирую, что сегодня наши адвокаты обратились в суд с обжалованием подозрения Ивану Кузнецову, умышленное убийство которого совершил уроженец Одесской области, обвиняемый и подсудимый в уголовных производствах о вымогательстве, разбое, обороте наркотиков, пытках и похищении человека, гр. Стерненко, 1995 г.р." - пишет юрист.

Также он делает акцент на основных тезисах "посмертного" подозрения погибшему Кузнецову.

"Ключевые тезисы подозрения - по заказу неустановленных лиц, неустановленным предметом на неустановленном автомобиле, с неустановленной целью совершили нарушение общественного порядка в отношении общественного деятеля и активного участника революции. Планируем провести одновременно и публичные, и юридические и учебно-воспитательные мероприятия. Убийца должен сидеть в тюрьме, даже если его защищает власть. Будем информировать о ходе судебного процесса", - добавил Портнов.

Напомним, что в 2018 году бывший руководитель одесского "Правого сектора", Сергей Стерненко зарезал Ивана Кузнецова и ранил его товарища Александра Исайкула. Сам Стерненко заявил, что на него было совершено нападение по "политическим" причинам. В то же время эта версия не подтвердилась ни показаниями свидетелей, ни первыми выводами оперативников.

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