Экс-канцлер Германии и действующий глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который поспорил с бывшим немецким дипломатом по поводу Крыма. Так, Шредер обозвал украинского работника дипмиссии "карликом".

Об этом во вторник, 26 мая, сообщило DW.

Вчера Шредер презентовал первый выпуск своего нового аудиоподкаста Agenda, во время которого он коснулся вопроса антироссийских санкций.

"Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", - возмутился немец во время разговора со своим пресс-секретарем Беллой Андой, который попал в подкаст.

"Посол, да", - уточнила Анда.

"Это никого не интересует, даже в Германии", - добавил Шредер.

Стоит отметить, что Шредер не назвал украинского дипломата по имени. При этом по версии СМИ, Шредер раскритиковал посла Украины в Германии Андрея Мельника в ответ на его интервью газете Tagesspiegel в начале мая. Тогда украинский дипломат высказался против бывшего канцлера ФРГ, который призывал к снятию санкций с Российской Федерации. Кроме того, Мельник назвал Шредера "топ-лоббистом президента России Путина".

Напомним, что недавно Мельник решил поспорить с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, что Россия вернет Крым при его жизни.

Ранее мы писали, что Мельник не принял приглашение официального Берлина принять участие в церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны в Европе.