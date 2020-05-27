Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возобновления эпидемии коронавируса в больших масштабах, если страны будут ослаблять карантин слишком быстро.

Об этом 25 мая сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает CNA.

В ВОЗ заявили, что страны, где эпидемия идет на спад – возможна вторая мгновенная вспышка эпидемии, если страны полностью откажутся от карантина или быстро будут его ослаблять.

"Мир, как и раньше, находится в середине первой волны вспышки коронавируса", – сказал на онлайн-брифинге глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, отметив, что, хотя число случаев заболевания сокращается во многих странах, оно все еще растет в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

Райан сказал, что эпидемии "присущи волны" и это означает, что вспышки могут возобновиться позднее в этом году в местах, где прошла первая волна. Также существует вероятность, что количество заражений может снова вырасти, если ограничительные меры будут отменены слишком рано.

Ранее "Страна" разбиралась, почему ВОЗ критикует американское лекарство от коронавируса, которым лечат украинцев. Кроме того, мы писали, что организация назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии.