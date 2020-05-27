В Харькове во вторник днем в ломбарде по ул.Людвига Свободы мужчина попытался совершить самосожжение. Он зашел внутрь с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. Но в этот момент его остановили сотрудники полиции охраны.

Об это сообщает коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

"Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в руках. Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия", - говорит полицейский охраны Игорь Богуненко.

56-летний мужчина сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

Предварительно сотрудники Шевченковского отдела полиции выяснили, что три дня назад задержанный купил в ломбарде мобильный телефон, а сегодня решил его вернуть и пришел в учреждение. Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся и разлил на себя, пол и окошко кассы горючую жидкость из канистры, которую принес с собой.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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