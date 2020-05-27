По состоянию на утро среды, 27 мая, в Украине подтвердили уже 21 905 случаев коронавируса. Еще вчера общее количество зараженных составляло 21 584. За сутки был обнаружен 321 новый случай коронавирусной болезни.

Об этом гласят данные на сайте Кабмина.

Так, из 21 905 пациентов с Covid-19 в Украине 7 995 уже выздоровели. 658 случаев оказались летальными. За сутки умерли 14 пациентов с Covid-19. Выздоровели 420 человек.

Напомним, что недавно в Харьковской областной инфекционной клинической больнице тестирование пациентов на коронавирус провели с опозданием. В результате 68 здоровых людей находились под угрозой заражения несколько дней.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому идею о подключении волонтеров к борьбе с коронавирусом. Они должны будут следить за соблюдением противоэпидемических правил.