Джо Байден обрушился с критикой на Трампа. Фото: лига.нет

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа "абсолютным дураком".

Об этом сообщает CNN.

Ранее Трамп ретвитнул фотографию Байдена в защитной маске и очках. Снимок был сделан на церемонии по случаю Дня Поминовения, где присутствовал и американский лидер, однако он не использовал средства индивидуальной защиты.

По мнению журналиста телеканала, американский лидер попытался "принизить" Байдена, выставив ношение маски признаком слабости. "Он дурак, абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", — заявил демократ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Джо Байдена отсутствуют положительные качества. Он также отметил, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека. На вопрос о слабых качествах демократа, американский лидер ответил, что "у него их много".

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп опубликовал известный в интернете видеомем, в котором чернокожие несут гроб с покойником, лихо приплясывая. Только на гроб глава Белого дома поместил надпись "Президент Байден".

Сам же Байден 24 мая заявил афроамериканцу, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.