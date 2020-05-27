Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа "абсолютным дураком".

Об этом сообщает CNN.

Ранее Трамп ретвитнул фотографию Байдена в защитной маске и очках. Снимок был сделан на церемонии по случаю Дня Поминовения, где присутствовал и американский лидер, однако он не использовал средства индивидуальной защиты.

По мнению журналиста телеканала, американский лидер попытался "принизить" Байдена, выставив ношение маски признаком слабости. "Он дурак, абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", — заявил демократ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Джо Байдена отсутствуют положительные качества. Он также отметил, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека. На вопрос о слабых качествах демократа, американский лидер ответил, что "у него их много".

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп опубликовал известный в интернете видеомем, в котором чернокожие несут гроб с покойником, лихо приплясывая. Только на гроб глава Белого дома поместил надпись "Президент Байден".

Сам же Байден 24 мая заявил афроамериканцу, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа