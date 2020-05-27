26 мая сепаратисты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в Facebook в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Новомихайловка, Новотроицкое, Пищевик, Марьинка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее одного врага.

С начала текущих суток противник активности не проявлял. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, подытожили в штабе ООС.

Напомним, что в течение понедельника, 25 мая, сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Также мы сообщали, что пункты пропуска на Донбассе останутся закрытыми до 22 июня.