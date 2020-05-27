Финал в этом году Кубка Украины состоится 8 июля во Львове вместо Тернополя, где он должен был пройти изначально". Местом проведения выбрали местную "Арену-Львов".

Об это сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На данный факт отреагировал и мэр Львова, который в своем Facebook объяснил причины.

"Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с заболеваемостью на коронавирус город проведения изменили. Поэтому встретимся 8 июля на "Арене-Львов". А в следующем году все хором поедем на финал в Файный город (Тернополь - Ред.)", - написал мэр.

Полуфинал Кубка Украины между "Минаем" и "Динамо" состоится 17 июня, а между "Мариуполем" и "Ворсклой" – 24 июня.

Напомним, что Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о возобновлении футбольного сезона в Украине с 30 мая. Также мы писали, что в России футбольный чемпионат стартует почти на месяц позже украинского.