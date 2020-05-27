В 2019 году больше всего денег в Украине оставляли туристы-иностранцы из Турции, США, Германии и Великобритании.

Такие данные представил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале со ссылкой на Государственное агентство развития туризма (ГАРТ).

В частности, граждане Турции тратили в каждый день в Украине по 115 евро, граждане США - 95 евро, Германии - 94 евро, Великобритании - 93 евро.

Немного меньше средств расходовали туристы из Польши - в среднем 86 евро в день, тогда как французы - 64 евро в день. Ежедневный туристический бюджет граждан Беларуси в Украине составлял 58 евро.

Интересно, что в таблице пристутствуют украинцы. Они на своей же родине оставляли всего лишь 30 евро в день и заняли "последнее" место в импровизированном рейтинге.

В 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов. По данным Всемирной туристической организации, иностранные туристы в Украине израсходовали 1,4 млрд долларов. Это 8,8% ВВП страны.

Ранее сообщалось, что в Словении раздадут людям ваучеры на 200 евро для отдыха внутри страны. Также мы писали, что Украина и Турция договариваются о возобновлении авиасообщения между странами.