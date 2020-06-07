Ученые экспериментально доказали, что людям проще терпеть боль, если в процессе применять ненормативную лексику, однако объяснить это исследователи не смогли.

Об этом сообщает журнал Frontiers in Psychology.

Есть две теории о том, почему ругательства помогают терпеть боль и фактически повышают болевой порог человека. Первая связана с мнением о том, что маты через эмоциональное возбуждение запускают стрессовую реакцию и активируют автономную нервную систему. Об этом говорит и тот факт, что при повторении бранных слов учащается пульс и увеличивается электрическая активность кожи. Согласно другой версии, человек просто отвлекается от фактора боли.

Поэтому исследователи Килского университета Ричард Стивенс и Олли Робертсон решили провести эксперимент с тремя словами: fouch, которое вызывает эмоциональную реакцию, ругательством fuck и выдуманным, но забавным словом twizpipe. Они попросили 92 добровольца опустить руку в контейнер с водой температуры от 3 до 5 градусов, оповестить о моменте, когда начиналась боль и продержать конечность максимально долго, пока боль не станет невыносимой. При этом испытуемым нужно было повторять одно из выбранных слов.

В процессе исследования добровольцам измеряли частоту сердцебиения, а также по окончании эксперимента попросили каждого заполнить анкету об уровне боли и характеристиках бранных слов.

Все три исследуемых слова участники оценили как значительно более эмоциональные и забавные, чем контрольное слово fuck. Однако именно ругательство отвлекало внимание значительно больше, чем одно из двух нейтральных слов. Только это ругательство, а не выдуманные слова, отсрочило ощущение боли и тем самым повысило болевой порог, увеличив время, которое участники могли ее терпеть. При этом исследователи добавляют, что фактически слова никак не влияли на уровень боли и частоту сердечных сокращений, однако в сознании испытуемых это было именно так.

Напомним, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила против законопроекта Ольги Богомолец "о дематюкации языка". По ее словам, метко и точно примененная брань, описывающая отношение человека к ситуации, и не направлена на что, чтобы ​​обидеть собеседника, а полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам. Когда человек отвечает нецензурной лексикой на неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение - мозг реагирует на это выделением эндорфинов, которые участвуют в обезболивании или удовлетворении

Как сообщала "Страна", инициатор законопроекта "О противодействии сквернословию" нардеп Ольга Богомолец убеждена, что украинцы никогда не употребляли брань ниже пояса. Обосновывая необходимость принятия "закона о дематюкизации", Богомолец сказала, что украинцам не свойственно ругаться. Правда, тут же призвала ругаться по-украински.