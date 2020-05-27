В английской версии вывески Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области допущена грубая ошибка.

На нее обратили внимание пользователи социальной сети Facebook, просматривая репортаж о Кагарлыке в эфире телеканалов.

В МВД словосочетание "Кагарлыкское отделение полиции" перевели (видимо, с помощью Гугл-сервиса и собственной смекалки) как Kagarlicke of separation of police.

Слово "separation" действительно означает "отделение" - но не в смысле структурного подразделения, а "разъединение, разделение, разобщение, разлука, разложение на части, сепарирование".

По правилам следовало бы написать Kagarlyk police station (или Kagarlyk police regional office/department).

Ранее "Страна" подробно рассказывала о жутких событиях с полицейским беспределом в Кагарлыке, благодаря которым к городу оказалось привлечено внимание всей Украины.

Мы также писали об ошибке пресс-службы Зеленского, которая написала, что президент отправил подарок президенту Канады, тогда как такой должности не существует.