Ученые выяснили, что представители разных сообществ шимпанзе выуживают термитов из муравейников палками разной жесткости в разной последовательности действий.

Различия зависят сообществ, к которым принадлежат животные, что говорит о культурном разнообразии групп шимпанзе.

Авторы статьи полагают, что разнообразие действий шимпанзе из разных сообществ при ловле термитов напоминает человеческий этикет за столом.

Результаты наблюдений исследователей опубликованы в Nature Human Behaviour.

Термиты составляют до 4% рациона обыкновенных шимпанзе. Приматы выуживают насекомых из термитников палочками, которые специально подбирают для этой цели.

Сотрудники Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка сравнили действия, которые при ловле термитов совершают представители 10 сообществ шимпанзе. Для этого они проанализировали 1463 одноминутных видеозаписи с фотоловушек. Исследователи обрабатывали данные отдельно по гнездам, расположенным под землей и на деревьях, учитывая различия в условиях обитания групп приматов.

Все действия обезьян при ловле термитов разделили на те, что могут быть обусловлены экологическими факторами (например, использованием негнущихся палок из-за того, что деревьев с гибкими ветвями в местности нет) и те, которые могут быть продиктованы культурными различиями (все те, которым не удалось найти объяснения с точки зрения экологии).

В каждом сообществе обезьян выявились свои характерные последовательности из 3–7 действий при выуживании термитов. Всего насчитали 38 стереотипных движений, из которых 30 не зависят от условий среды: шимпанзе могут совершать их, а могут и не совершать, они необязательны для вскрытия термитника конкретного типа и поимки насекомого определенного вида.

Наборы и последовательности действий сильнее отличались у двух произвольно взятых особей из разных сообществ, чем у двух произвольно взятых особей из одного сообщества, а их зависимости от особенностей местообитания сообщества исследователи не нашли.

Чтобы уверенно утверждать о наличии культурных традиций ловли термитов у шимпанзе, нужно исследовать это явление в каждом сообществе не один десяток лет и смотреть, отличаются ли привычки старших членов группы от того, что делают самые молодые.

Материал же для упомянутого исследования собрали за 30 месяцев. Тем не менее ясно, что методики выуживания термитов из гнезд у шимпанзе гораздо разнообразнее, чем было известно раньше.

В прошлом году "Страна" публиковала видео, как шимпанзе сделали из сломанной ветки лестницу, чтобы сбежать из зоопарка.

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