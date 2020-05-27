Появилось видео, как парализованный немой с игрушечным пистолетом в ногах ограбил ювелирный в Бразилии
Немой парень на инвалидной коляске попытался ограбить ювелирный магазин при помощи игрушечного пистолета в муниципалитете Канела, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.
Об этом сообщает местное издание JornalNH.
Он заехал в ювелирный магазин на улице Руа Хулио де Кастильос и посетитель решив, что молодой человек хотел попросить милостыню, сунул ему в карман купюру. Однако тогда тот ногами достал пистолет (который позже оказался игрушечным) и записку "Это ограбление" с требованием отдать деньги и драгоценности.
В этот момент проходивший мимо житель города увидел происходящее через стеклянные двери и вызвал полицию, которая быстро задержала горе-грабителя.
В ходе разбирательств стало известно, что 19-летний грабитель страдает церебральным параличом, не может полноценно управлять верхней частью тела и разговаривать. Его старший брат отбывает наказание в тюрьме за убийство и покушение на убийство, чем создал для родственника плохой пример.
Бразильскую ювелирку ограбил парализованный немой на инвалидной коляске с игрушечным пистолетом. Видео: YouTube / Rota Policial TV WEB
Отмечается, что парня допросили и передали родителям. Придется ли ему отвечать перед законом за свой поступок, пока что неизвестно.
Напомним, в Бразилии во время карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса нашли довольно необычный способ проводить брачные церемонии. Один из офисов мэрии Рио-де-Жанейро вызвался расписывать молодоженов, которые не должны покидать при этом собственного авто. Чтобы не подвергать себя опасности чиновники передают документы невесте через окошко, а родственники поздравляют молодоженов по видеосвязи.
Как сообщала "Страна", Бразилия вышла на третье место по количеству инфицированных коронавирусом в мире. В стране зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Общее количество официально диагностированных случаев заражения Covid-19 составляет 293 357 тысяч, за сутки от болезни в стране скончалось 911 человек.