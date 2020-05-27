Немой парень на инвалидной коляске попытался ограбить ювелирный магазин при помощи игрушечного пистолета в муниципалитете Канела, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Об этом сообщает местное издание JornalNH.

Он заехал в ювелирный магазин на улице Руа Хулио де Кастильос и посетитель решив, что молодой человек хотел попросить милостыню, сунул ему в карман купюру. Однако тогда тот ногами достал пистолет (который позже оказался игрушечным) и записку "Это ограбление" с требованием отдать деньги и драгоценности.

В этот момент проходивший мимо житель города увидел происходящее через стеклянные двери и вызвал полицию, которая быстро задержала горе-грабителя.

В ходе разбирательств стало известно, что 19-летний грабитель страдает церебральным параличом, не может полноценно управлять верхней частью тела и разговаривать. Его старший брат отбывает наказание в тюрьме за убийство и покушение на убийство, чем создал для родственника плохой пример.

Бразильскую ювелирку ограбил парализованный немой на инвалидной коляске с игрушечным пистолетом. Видео: YouTube / Rota Policial TV WEB

Отмечается, что парня допросили и передали родителям. Придется ли ему отвечать перед законом за свой поступок, пока что неизвестно.

Напомним, в Бразилии во время карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса нашли довольно необычный способ проводить брачные церемонии. Один из офисов мэрии Рио-де-Жанейро вызвался расписывать молодоженов, которые не должны покидать при этом собственного авто. Чтобы не подвергать себя опасности чиновники передают документы невесте через окошко, а родственники поздравляют молодоженов по видеосвязи.

Как сообщала "Страна", Бразилия вышла на третье место по количеству инфицированных коронавирусом в мире. В стране зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Общее количество официально диагностированных случаев заражения Covid-19 составляет 293 357 тысяч, за сутки от болезни в стране скончалось 911 человек.