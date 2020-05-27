Прокуроры САП опубликовали открытое письмо, где выразили свое несогласие с критикой Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, обвинившей САП в бездействии, отсутствии результатов работы и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соцсети Facebook.

"Мы категорически не согласны с утверждением Генерального прокурора Украины о нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и нарушении и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств", - говорится в открытом письме, опубликованном на официальной странице САП.

В письме прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания прокурорам САП.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова упрекнула Специализированную аникоррупционную прокуратуру в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования.

По ее словам, в актуальных и резонансных процессах подозрения чиновникам сообщали два, три, а иногда четыре года назад, а следствие до сих пор остается не завершенным. Виновные к ответственности не привлечены и многомиллионные убытки не возмещены.

Холодницкий, в свою очередь, пообещал опровергнуть каждое слово из заявления Венедиктовой о бездействии САП.