Культовая британская писательница Джоан Роулинг выпустила свою первую детскую историю, не связанную с Гарри Поттером. Ранее она анонсировала произведение как "политическую сказку".

Об этом сообщает ВВС.

"Икабог" - первая детская история, не связанная с Гарри Поттером. Роулинг утверждает, что книга для "детей, находящихся в изоляции, или даже тех, кто вернулся в школу в эти странные, тревожные времена".

Каждый день, начиная с 26 мая, автор будет бесплатно публиковать по главе книги вплоть до 10 июля. Части, которые уже выставлены на всеобщее обозрение, повествуют читателю о короле Фреда Бесстрашном, правителе Рога изобилия и пятилетнем Берте Бимише. Также упоминается монстр под именем Икабог, который утверждает, что ест детей и овец.

Книгу писательница создала около десяти лет назад и читала на ночь своим детям. Роулинг рассказала, что хотела опубликовать рассказ сразу после выхода печатной версии последней книги о Гарри Поттере в 2007 году, однако внезапно решила отдохнуть от публикации и рукопись отправилась на чердак.

"Со временем я стала думать об этом как об истории, которая принадлежала двум моим младшим детям, потому что я читала их им по вечерам, когда они были маленькими, что всегда было счастливой семейной памятью. Став подростками, дети были тронуты энтузиазмом, поэтому в доме появилась очень пыльная коробка, и в течение последних нескольких недель я была погружена в выдуманный мир, и думала, что никогда больше не выйду. Работая над завершением книги, я снова начала читать главы по ночам для семьи. Это был один из самых необычных опытов моей писательской жизни, так как первые два читателя "Икабога" рассказали мне, что они помнят, когда были крошечными, и потребовали восстановления частей, которые им особенно понравились (я послушалась)", - поделилась новостью Роулинг на своей странице в Twitter.

Напомним, британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн (более 33 млн гривен) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия, которых с наступлением карантина стало только больше.

Как сообщала "Страна", писательница Джоан Роулинг анонсировала выход еще четырех книг о мире магии Гарри Поттера.