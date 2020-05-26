Итальянский тенор Андреа Бочелли решил стать донором плазмы крови с антителами от коронавируса после того, как поборол COVID-19.

Об этом сообщает ANSA.

"Когда вы не можете контролировать ситуацию, потому что то, что произошло, является чем-то непостижимым: несколько дней я думал о том, что живу во сне, надеясь проснуться в любой момент и сказать, что это плохой сон, все кончено. Тот факт, что вирус, принадлежащий к семейству вирусов, переносящих грипп, простуду, боль в горле, может поставить на колени целый мир, является тем, что я до сих пор пытаюсь осознать", - заявил он журналистам после сдачи крови на плазму в центре сбора в больнице Чизанелло Пизы.

По словам тенора, болезнь он преодолел со слабовыраженными симптомами и температурой не выше 38 градусов.

Напомним, тем временем, когда количество больных коронавирусом перевалило за пять миллионов, заражаться стали и мировые знаменитости. Это касается политиков, актеров, певцов и ведущих. Список самых знаменитых зараженных составила "Страна".

Как сообщала "Страна", ученые установили, что коронавирус передается от зараженного другим людям за день до появления у него симптомов. В таком случае эффективность масок состоит в том, что их ношение позволяет предотвратить распространение болезни еще до того, как инфицированный о ней узнает.