В Киеве загорелось помещение ресторана "Хутор Дегтяри" на улице Дегтяревской, 62.

Видео выложил портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Пылает ресторан. На улице Дегтяревской, 62, загорелся ресторан "Хутор Дегтяри". На месте уже работают спасатели ГСЧС. Причины пожара устанавливаются", - говорится в комментарии.

Согласно видео, огонь пожара довольно мощный и в небо столицы поднимается густой черный дым.

Напомним, что полноценную работу украинских кафе и ресторанов могут возобновить только с 10 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура Киева открыла дело из-за пожара в Александровской больнице Киева, где лечатся пациенты с коронавирусом.

Также мы писали, что сегодня в Киеве возле Демеевской забил фонтан из горячей воды в результате прорыва трубы.