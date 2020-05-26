Россельхознадзор подтвердил информацию Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) о том, что коронавирусом в России заразилась домашняя кошка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замруководителя ведомства Николая Власова.

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", — сказал Власов.

Он также добавил, что в настоящее время нет оснований, чтобы принимать какие-либо меры в отношении диких или домашних животных из-за коронавируса.

Ранее специалисты OIE заявили, что обнаружили коронавирус у пятилетней домашней кошки из России. О каких-либо симптомах заболевания у животного не сообщалось.

Ранее "Страна" рассказывала, что кошки могут болеть коронавирусом и передавать его своим сородичам.

Кроме того, и хорьки могут болеть коронавирусом и передавать его другим животным.