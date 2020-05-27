Тайна картин Порошенко: кому и зачем понадобилось это дело

Главная новость вчерашнего дня неожиданно оказалась из мира искусства, причем в качестве ведущих искусствоведов выступили сотрудники Госбюро расследований, которые решили расследовать дело о вывозе картин из Украины бывшим президентом Петром Порошенко.

По этому поводу экс-гаранта вчера вызвали в ГБР.

Но, поскольку ему послали видеоповестку вместо бумажной, Петр Алексеевич в офисе бюро не появился – вместо этого он оказался в Музее Ивана Гончара, где в экстренном режиме состоялась презентация открытия выставки тех самых картин, которые якобы вывез Порошенко.

Сотрудники ГБР в срочном порядке прибыли на выставку, чтобы собственными глазами увидеть произведения искусства, выставленные для украинских граждан.

Однако оказалось, что выставка еще не открылась и картины можно увидеть только с разрешения Порошенко. В общем, все закончилось тем, что спецназ ГБР в музей таки попал, но изъял не картины, а приложенные к ним таможенные декларации.

Итог: много шуму – и ничего. Глупо в этой ситуации выглядит и ГБР, никому не объяснившее, в чем, собственно, криминал в этой истории, и Порошенко, который выставил картины, а потом не дал на них посмотреть. Но самое главное, что никаких реальных последствий у этого дела ожидать не приходится.

И потому вполне закономерно возникает подозрение, что все это шоу было рассчитано исключительно на медийный эффект – с тем, чтобы сменить повестку дня, в которой главной является тема "пленок Деркача" и возбужденного по ним дела о госизмене Порошенко.

Не исключено, что на Банковой испугались угроз, которые в связи с этим делом потоком пошли из США, и теперь пытаются "соскочить с темы". В этом плане дело о картинах Порошенко подходит идеально: экс-президента вроде и преследуют, но Байден уже ни при чем.

Безработица: в два раза больше, чем год назад

По мере ослабления карантина все чаще стала появляться информация о его последствиях. Вчера Госслужба занятости сообщила, что на данный момент число официально безработных в Украине составляет 506 тысяч – в 2,5 раза больше, чем год назад, когда аналогичная цифра составляла 202 тысячи. Причем только за последнюю неделю в Госслужбу занятости обратились почти 20 тысяч человек, лишившихся работы.

А ведь официальные цифры – это только вершина айсберга. Никто не сможет даже ориентировочно сказать, сколько человек осталось без работы, но не обращается в центры занятости, потому что не имеет официальных источников дохода в Украине и потому в результате обращения ничего, кроме геморроя, не получит. И никто не может сказать, сколько людей сидят дома официально не уволенными, но не понимающими, возобновится ли их работа с окончанием карантина или нет.

Но даже это все вместе – только часть картины по сжиманию украинской экономики, произошедшему за последние месяцы. Вчера стало известно, что в период карантина частные работодатели сократили зарплаты своих не уволенных сотрудников в среднем на 20-30%. И пока большинство из них не знают, как быстро вернутся их прежние доходы, потому что бизнес и сам не понимает, как быстро сможет восстановиться.

Все это будет висеть дамокловым мечом над украинской экономикой и украинским потребительским рынком не один месяц.

Даже когда зарплаты восстановятся, миллионы людей будут помнить о том, что все может снова обрушиться в один момент, и стараться тратить поменьше. А это значит, что индустрия развлечений и туризм не оправятся от удара еще несколько лет – даже если коронавирус перестанет быть угрозой.

Чем занимаются американские бактериологические лаборатории в Украине?

Нардепы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились в ООН с жалобой на незаконное функционирование в Украине американских бактериологических лабораторий.

Информация о том, что в Украине действуют восемь бактериологических лабораторий, созданных при участии Соединенных Штатов, появилась в последние месяцы, хотя, как стало известно, сами лаборатории действуют еще с 2005 года (с перерывом на период правления Виктора Януковича). Однако до сих пор от украинских властей нет никакой официальной информации о том, что это за лаборатории и чем они занимаются.

Есть лишь ответ американского посольства о том, что в лабораториях работают "над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так, чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины".

То есть, судя по ответу, цели абсолютно мирные. Однако даже из этого ответа видно, что в лабораториях хранятся возбудители болезней и "угрожающие токсины".

Но при этом непонятно: если у этих лабораторий такие мирные и безопасные цели, то почему их работа была прекращена на период правления "пророссийского" Януковича и почему она активизируется исключительно в периоды правления проамериканских президентов.

И вообще, хотелось бы знать, что об этих лабораториях знает нынешняя власть. И чего не знают люди в городах, где они располагаются. А находятся, кстати, они в крупных городах по всей стране, включая и Киев, и Харьков, и Одессу, и Днепр, и Львов.

Как Венгрия стала главным добытчиком газа для Украины

На карте мира появились новые государства, являющиеся крупными добытчиками газа. Правда, в самих этих государствах не знают, какими запасами голубого топлива владеют, но им этого и не нужно знать. Главное, что об этом знают в Украине.

Вчера руководитель Оператора газотранспортной системы Украины сообщил, что главным импортером газа в Украину стала Венгрия: ее доля в отечественных закупках за рубежом составляет почти 50%. Еще 34% приходится на Словакию, а оставшиеся 16% – на Польшу. Так что, согласно статистике, все 100% потребляемого в Украине импортного газа – европейские.

При этом все указанные страны снабжают нашу страну исключительно из альтруистических соображений, поскольку, продавая Украине свой газ, сами закупают его за границей. Преимущественно – в России.

Если же говорить серьезно, все прекрасно понимают, что и венгерский, и словацкий, и польский газ – это тот же российский, только его виртуально прогнали через украинскую ГТС, потом через европейскую – и потом опять якобы загнали в украинскую трубу, только уже дороже. Потому что за этот виртуальный реверс кто-то получает вполне реальные деньги.

Но все это называется энергетической безопасностью Украины. При этом нам еще и рассказывают, что при таком виртуальном реверсе российский газ стоит дешевле, чем если бы мы покупали его в России. За последний год только министр ТЭК Алексей Оржель однажды проговорился, что при закупках в России можно здорово сэкономить, чтобы модернизировать ГТС. Но Оржель, собственно, министром уже и не работает.

А нам остается на словах верить тому, что российский газ из Европы стоит дешевле, чем российский газ из России. При этом о цене у "Газпрома" никто даже не спрашивает.

Если во Львове поздравляют дивизию СС, почему в Харькове не могут поздравлять НКВД?

Сайт Львовской областной госадминистрации опубликовал поздравление с 77-летием создания дивизии СС "Галичина". Правда, аббревиатура "СС" была опущена, и в итоге Львовская ОГА поздравила всех с днем рождения дивизии неизвестно чего, созданной неизвестно кем.

Хотя в открытых источниках легко найти информацию, что разрешение на формирование дивизии дал лично фюрер Германии Адольф Гитлер по ходатайству губернатора Галиции Отто Вехтера и что на торжественной церемонии ее создания главным почетным гостем был генерал-губернатор Польши (в которую входил дистрикт Галиция) Ганс Франк. Да и само полное название дивизии – 14 SS-Schützendivision "Galizien" – доказывает, что она была всего лишь рядовым подразделением войск СС, подчиненных Генриху Гиммлеру.

Так что любое позитивное упоминание о дивизии СС "Галичина" подпадает под действие закона, известного как "закон о декоммунизации", но на самом деле называющегося законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Обо всем этом в поздравлении Львовской облгосадминистрации нет ни слова. Но, понимая, что шило в мешке не утаишь, офис галицкого губернатора объяснил, что 84 000 украинских добровольцев пошли в созданную Гитлером дивизию, чтобы "научиться военному ремеслу" и "в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленного Украинского государства".

Однако, исходя из такого объяснения вышеупомянутый антинацистский и антикоммунистический закон вообще надо отменять. Согласно этой логике, любая обладминистрация может поздравить жителей своей области с днем рождения Советской армии, потому что десятки миллионов украинцев шли в нее, чтобы научиться военному ремеслу и в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленного Украинского государства. Больше того, именно 500 тысяч военнослужащих Советской армии в 1991 году и стали "костяком" армии независимой Украины, а бойцы дивизии СС "Галичина" к ее восстановлению никакого отношения не имели.

По такой логике можно оправдать КПСС, в которую шли, чтобы получить опыт государственного управления и стать костяком управленческой элиты независимой Украины (причем именно так и было!). А в ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – КГБ шли для того, чтобы получить опыт защиты государственной безопасности и потом применить его для защиты нацбезопасности Украины, став костяком хорошо вышколенной и сильной СБУ.

Так что нынешнему Институту нацпамяти нужно уже определиться, положительным или отрицательным явлением была служба в структурах государств, которые контролировали территорию Украины в прошлом. И на основании этого решить, должен действовать антинацистский и антикоммунистический закон или нет.

А пока этот закон действует, Банковая обязана выяснить, на каком основании назначенный ею губернатор празднует создание дивизии войск СС, считающихся преступными согласно украинскому закону.