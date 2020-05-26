Житель американского штата Кентукки в течение десяти лет после окончания Второй мировой войны собирал немалые пожертвования, представляясь беглым фюрером Адольфом Гитлером. От имени диктатора он просил деньги на захват власти в США.

Историю афериста рассказало издание The Daily Beast.

Многие американцы после Второй мировой верили в то, что Гитлер с женой Евой Браун выжили и смогли где-то укрыться. На основе подобных слухов сформировалась целая культура. Этим и воспользовался предприимчивый мошенник из Кентукки.

В 1946 году многим американцам начали приходить письма от имени Гитлера. В посланиях он называл себя "фюрером номер один", но вместо немецкого слова führer использовал furrier ("скорняк, меховщик" по-английски). Лже-Гитлер утверждал, что он и Ева Гитлер выжили, обосновались в Кентукки и готовятся захватить власть в США. Для этого в Кентукки и Айдахо якобы построены десятки заводов по производству атомных бомб, невидимых и бесшумных космических кораблей, а 36 тысяч немцев копают тоннели к Вашингтону.

Письма были подписаны как именем фюрера, так и Евой Браун, Евой Гитлер, начальником штаба адмиралом Кессельрингом и помощником Гитлера А. фон Богусловски.

По словам афериста, подготовка к восстанию шла по плану, однако на дело требовались деньги. Взамен на материальную помощь он обещал жертвователям высокие посты при новом режиме. Например, двум главным спонсорам он посулил титулы "фюрер номер два" и "фюрер номер три", другим - королевских особ и дипломатов.

За десять лет мошенник получил от своих жертв не менее 11 тысяч долларов (140 тысяч по современным меркам, учитывая инфляцию).

Одним из жертвователей оказался 70-летний бедный каменщик из Вирджинии по фамилии Хубер. После его смерти в первой половине 1950-х родственники, осматривая его вещи, обнаружили документы на денежные переводы на общую сумму в 4 тысячи долларов, а также несколько сотен писем от лжефюрера. В одном из посланий Хуберу была обещана должность командующего нацистскими армиями в новом гитлеровском государстве, которое охватит всю Землю и космос. Кроме того, выяснилось, что каменщик встречался с мошенником, но тот представился ему своим настоящим именем и посредником в контактах с Гитлером. Невозможность личной встречи с самим фюрером он объяснял засадами агентов ФБР и выдуманными болезнями.

Самозванца арестовали в августе 1956 года. Им оказался 61-летний чернокожий шахтер и баптист из Кентукки Уильям Генри Джонсон. Мужчина признал себя виновным, но отрицал, что действовал в целях наживы. Он уверял, что в качестве частного детектива пытался раскрыть подрывную деятельность организаций, намеревающихся устроить в США переворот, а деньги собирал якобы по личному поручению тогдашнего директора ФБР Джона Гувера. Подсудимого обвинили в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в федеральной тюрьме.

После суда новостей о Джонсоне в местной прессе больше не было. А в архивах полиции штата Кентукки и ФБР вообще не оказалось данных о таком человеке и его деле.

Ранее "Страна" сообщала о смерти в Московском зоопарке старого крокодила Сатурна, который мог видеть Гитлера.

Мы также писали о задержании в России людей, разместивших портреты Гитлера и Генриха Гиммлера на онлайн-акции "Бессмертный полк".