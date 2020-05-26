Представители Государственного бюро расследований вручили Марине Порошенко повестки о вызове бывшего президента Украины Петра Порошенко на новый допрос по поводу незаконного перемещения культурных ценностей через государственную границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Также были проведены следственные действия в музее Ивана Гончара, где выставлены картины из семейной коллекции Петра Порошенко.

"Вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований. При исполнении обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялись", - указано в сообщении.

Вручить повестки именно в помещении музея Гончара сотрудники ГБР решили потому, что Порошенко упорно игнорировал вызовы на допрос. Узнав о местоположении бывшего президента, следователи отправились по адресу, однако Порошенко, узнав о выезде сотрудников ГБР, быстро покинул территорию музея, оставив там жену.

"Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы. Обращаем внимание, что действия работников ГБР проводились в соответствии с Уголовным криминальным кодексом", - добавил представитель ГБР.

Ранее ведомство сообщало, что на 11:00 26 мая Порошенко ожидают на допрос по делу о незаконном перемещении картин через границу. Тем временем партия "Европейская солидарность" в это самое время публично заявила, что Петр Алексеевич находится на открытии выставки картин художников с украинскими корнями, которая принадлежит его семье. На мероприятия Порошенко также пригласил правоохранителей. Однако в ГБР сообщили, что "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Немногим позже партия Порошенко со ссылкой на сопредседателя фракции "Евросолидарность" Артура Герасимова сообщила, что сотрудники ГБР ворвались в музей штурмом, а директор музей заявил о сломанных дверях.

В ГБР опровергли штурм музея имени Гончара. Видео: YouTube / Государственное бюро расследований

Напомним, в музее Гончара в Киеве, где находятся картины, которые принадлежат экс-президенту Петру Порошенко и в связи с которыми проводится расследование, следователи ГБР пытались проникнуть в комнату, куда их поместили для хранения. Но сотрудники музея и адвокат экс-президента не давали этого сделать.

Как сообщала "Страна", сотрудники Государственного бюро расследований уехали из киевского музея Ивана Гончара, не изъяв картины из коллекции Петра Порошенко, проходящие по уголовному делу. Сотрудники ГБР изъяли лишь таможенные декларации к полотнам.