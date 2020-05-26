День Киева в этом году будет отмечаться в формате онлайн и по телевидению. Празднование начнется вечером 30 мая и закончится к вечеру 31-го числа.

Об этом сообщается в пресс-службе КГГА.

В ходе программы по телеканалу "Киев" проведут несколько концертов, в том числе, хора имени Веревки, радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey", поздравления и серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Пробег под каштанами также пройдет в онлайн-режиме и будет транслироваться по телевидению, запланирована праздничная викторина среди жителей столицы и несколько сюрпризов для пользователей соцсетей. Кроме того, 30 и 31 мая в здании Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2 в 20:00 артисты покажут музыкальное приветствие с балконов фасада театра.

Отмечается, что в день Киева запустят в работу столичные фонтаны, которые временно не работали из-за введенного в стране карантина.

Напомним, в последнее воскресенье мая, 31 числа, будут организованы праздничные мероприятия в связи с днем Киева.

Как сообщала "Страна", в киевском метро в час пик увеличилось количество людей по сравнению с понедельником, когда подземка только запустилась после двух месяцев простоя.