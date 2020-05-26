Появилось видео, как в столичной Демеевке из-под асфальта забил грандиозный фонтан
В Киеве на Демеевской прорвало трубу с водой, в результате чего из-под асфальта забил высокий фонтан.
Видео с фонтанирующим гейзером выложили на портале "Киев оперативный" на своей странице в Fаcebook.
"Очередной фонтан из трубы устроили на "радость" киевлянам Киев, Демеевская", - говорится в комментарии к видео.
Как видно на кадрах, возле жилых домов прорвало трубопровод с горячей водой. В соцсетях местные жители жалуются на отсутствие воды дома в результате прорыва. Удалось ли коммунальщикам к этому времени восстановить водоснабжение и ликвидировать проблему, пока не известно.
Ранее сообщалось, как в центре Киева забил грандиозный гейзер.
Также мы писали, что в Киевской области девушка разрушила фонтан при попытке сделать селфи.