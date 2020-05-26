В Минздраве рассказали, что из себя представляют тесты иммуно-ферментного анализа (ИФА) на коронавирус, а также, кому и в каких случаях их будут проводить.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Иммуно-ферментный анализ подразумевает под собой поиск антител к коронавирусу на ранней или поздней стадии заболевания, когда ПЦР тесты показывают слабый или отрицательный результат. Метод ИФА-тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: M и G. Если оказывается M, то это говорит об остром процессе заболевания, если G - это человек переболел или заразился вирусом и выработались антитела к этому заболеванию.

Использование ИФА-тестов для выявления антител COVID-19 было урегулировано приказом Минздрава от 20 мая 2020 года постановлением № 1227. Однако в первую очередь для постановки диагноза будут, как и ранее, использоваться результаты ПЦР-тестов.

Дело в том, что после реагирования иммунитета на попадание вируса в организм, контагиозность (заразность) вируса падает. В течение первой недели после первых симптомов точность ПЦР-теста практически стопроцентная, однако после этой недели и в период до появления симптомов данный тип анализов может давать неточные результаты.

Так, ИФА-тестирование может проводиться пациентам с симптомами коронавируса, пациентам с пневмонией, контактным лицам, лицам, нуждающимся в плановой госпитализации или операции. Однако сначала проводить ИФА, а потом, в случае подозрительных результатов, подтверждать их методом ПЦР, будут медицинским работникам, работающим с больным COVID-19 работникам лабораторий, которые обрабатывают образцы на коронавирус, работникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов секционного материала, работники Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам.

Учитывая, что медики, работники Нацгвардии и Нацполиции должны проходить диагностику регулярно, ИФА-тестирование поможет снизить нагрузку на ПЦР-исследования. Кроме того, планируется проведение тестов иммуно-ферментного анализа для тех пациентов, которые имеют симптомы COVID-19, но результаты ПЦР тестов для них дали отрицательный результат.

Что касается отличий между ИФА и ПЦР-тестами, то для проведения ИФА-тестирования необходимы лабораторные условия и специальное оборудование. При этом, анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как в случае ПЦР.

ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус - уровень антител. Экспресс-тесты также выявляют антитела в организме в ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА-тестами.

ПЦР-исследование выявляет вирус, то есть его генетический материал. Таким образом, положительный результат ИФА-теста является дополнительным основанием для проведения ПЦР-исследования.

Напомним, Минздрав утвердил категории лиц, которых необходимо тестировать на антитела к коронавирусу: Пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией; контактные лица; нуждающиеся в плановой госпитализации или операции; контактирующие с больными или их биоматриалами по долгу врачебной службы; полицейские.

Как сообщала "Страна", украинцев начнут тестировать на антитела к коронавирусу. Приказ об этом подписал Минздрав. Такие тесты показывают: если человек уже переболел Covid-19, он может иметь иммунитет.