Единственная родная дочь Эдуарда Успенского, создавшего образы крокодила Гены, Чебурашки и обитателей Простоквашино, выступила с открытым письмом по поводу новой премии имени ее отца. 52-летняя Татьяна Успенская заявила: Успенский недостоин, чтобы литературная премия носила его имя.

Письмо опубликовало российское издание "Собеседник".

Выступить с громким заявлением Татьяну побудило известие о том, что российская Государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Дочь классика детской литературы. скончавшегося в 2018 году, написала письмо на имя директора библиотеки Марии Веденяпиной.

Приводим текст послания.

"С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени.

Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д.

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него "лечение", поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.

Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями (передача "Гавань", создание мультфильмов совместно с творческими коллективами студий), он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.

Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано…

Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…"

Эдуард Успенский. Фото: Википедия

В интервью "Собеседнику" Татьяна добавила, что Успенский был домашним тираном.

"Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию? Как можно смешивать имя человека, который занимался домашним насилием, с вечными ценностями? Тогда получается, что любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать всё, что угодно?.." - сказала женщина.

Татьяну поддержал российский детский писатель Валентин Постников - друг семьи Успенского. Он намерен собрать подписи коллег против акции библиотеки.

"Я хотел бы напомнить сотрудникам библиотеки, что Эдуард Успенский никогда не помогал детским писателям. Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь. Я понимаю, что миллионы людей любят крокодила Гену с Чебурашкой, они будут осуждать нас с Татьяной. Но и литературная Москва (а это немало людей) знает, что Успенский был связан с сектой, куда отправлял свою дочь", - пояснил свою позицию Постников.

Он также процитировал полученное когда-то от классика наставление: "Запомни, Валя, чтобы писать хорошие детские книжки, автору вовсе не обязательно самому любить детей. Андерсен тоже не любил детей".

Успенский был также известен благодаря многочисленным тяжбам из-за авторских прав. Незадолго до смерти он направил заявление в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска киностудией "Союзмультфильм" новых серий мультфильма "Простоквашино".

В августе 2018 года "Страна" сообщала о кончине писателя.