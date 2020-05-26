В Минздраве показали, сколько украинцев заразились коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 26 мая. Всего за последние сутки зафиксировали 339 новых случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 910 (482 выздоровели)

Волынская область - 805 (194 выздоровели)

Днепропетровская область - 895 (199 выздоровели)

Донецкая область - 155 (73 выздоровели)

Житомирская область - 647 (312 выздоровели)

Закарпатская область - 1 092 (311 выздоровели)

Запорожская область - 416 (229 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1 306 (673 выздоровели)

Киев - 2 710 (393 выздоровели)

Киевская область - 1 458 (309 выздоровели)

Кировоградская область - 482 (366 выздоровели)

Луганская область - 44 (34 выздоровели)

Львовская область - 1 405 (295 выздоровели)

Николаевская область - 281 (131 выздоровели)

Одесская область - 842 (138 выздоровели)

Полтавская область - 267 (240 выздоровели)

Ровенская область - 1 475 (649 выздоровели)

Сумская область - 166 (123 выздоровели)

Тернопольская область - 1 124 (799 выздоровели)

Харьковская область - 930 (210 выздоровели)

Херсонская область - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая область - 370 (117 выздоровели)

Черкасская область - 392 (286 выздоровели)

Черновицкая область - 3 101 (816 выздоровели)

Черниговская область - 134 (47 выздоровели).

"Подтверждено 21 584 случаев COVID-19, из них 7 575 выздоровели, 644 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 339 случаев. На амбулаторном лечении находится 14 848 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 736 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 259 пациентам", - указано в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.

Напомним, коронавирус впервые диагностировали у полицейского в составе Объединенных сил. Подхвативший инфекцию боец выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области.

Как сообщала "Страна", заболевшие коронавирусом маленькие дети очень медленно выздоравливают. Обычно у них болезнь длится не менее месяца. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.