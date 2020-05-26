Неизвестные, которые сегодня в центре Киева стреляли в мужчину и скрылись на авто, сожгли свое транспортное средство, чтобы убрать улики. Однако из-за своей неосторожности преступники чуть было не сгорели сами.

Видео инцидента во вторник, 26 мая, опубликовал телеграм-канал "Киев. Оперативный".

Также сообщается, что столичные полицейские уже объявили спецоперацию "Сирена" в ходе которой планируется задержать стрелков.

Напомним, что в ходе сегодняшнего инцидента пострадал 37-летний мужчина. Он получил огнестрельное ранение находясь на улице Драгомирова.

Также мы писали, что в Харькове на ул. Героев Труда произошла стрельба, по предварительным данным - из-за нарушения ПДД. В результате инцидента никто не пострадал.