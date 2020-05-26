Владелец кальянной в Киеве продавал кокаин своим знакомым прямо внутри заведения. Правоохранители задержали предпринимателя и конфисковали у него 200 грамм наркотика.

Об этом во вторник, 26 мая, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, задержание владельца кальянной произошло еще в декабре 2019 года, однако обвинительный акт в отношении него по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотиков) был направлен в суд только сейчас.

Также сообщается, что в ходе обысков у преступника были найдены весы и упаковочный материал.

Владелец кальян-бара продавал кокаин знакомым. Фото: Фейсбук

Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Владелец кальян-бара продавал кокаин знакомым. Фото: Фейсбук

Напомним, что недавно в Киеве копы провели спецоперацию и задержали мужчину с большой партией кокаина. Цена наркотика по прайсу черного рынка составила 75 000 долларов. Мужчина собирался продавать кокаин с целью наживы.

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